Oscar projeta quarteto ofensivo e exalta elenco do São Paulo: 'É muito bom'

Um dos destaques do São Paulo na vitória de 1 a 0 sobre o Guarani, pelo Paulistão, Oscar reestreou oficialmente com a camisa tricolor e falou sobre a atuação do tão esperado quarteto ofensivo, formado por ele, Lucas Moura, Luciano e Calleri.

Nosso elenco é muito bom. Independentemente de quem joga ali na frente, ou até na parte de trás, temos que dar o melhor. São muitos jogos, então vamos ter que ir revezando, então é bom ter várias opções

O que aconteceu

Oscar fez sua primeira partida com a camisa do São Paulo e foi eleito craque do jogo. Ele elogiou o adversário desta quinta-feira e aprovou a atuação do time tricolor especialmente na etapa inicial.