Último jogo salva, mas Flamengo tem fracasso de público em tour 'herdado'

O Flamengo teve média de 11.295 torcedores no tour que fez pelo Nordeste neste início de Campeonato Carioca. Apesar de a última partida ter enchido em São Luís, não foi esse o cenário visto nos outros três jogos. Foi o segundo ano seguido da equipe alternativa atuando fora do Rio de Janeiro. As razões para os números envolvem, claro, a utilização dos reservas, mas principalmente os preços altos.

O que aconteceu

A partida diante do Bangu foi o ponto fora da curva, tanto no público quanto no resultado. Foram 33.077 torcedores presentes e uma renda de mais de R$ 3 milhões na goleada por 5 a 0 - única vitória do período. Antes disso, a média era de 4.034 pessoas.

Os jogos fora do Rio foram "herdados" pela nova gestão após serem negociados pela antiga diretoria do Flamengo. Ainda na gestão Rodolfo Landim, o clube fez o acordo para vender as partidas. Nesse tipo de operação, as duas equipes recebem um valor fechado pelo confronto.