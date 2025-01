'Não fizemos mais que nossa obrigação', diz Carlinhos após Flamengo golear

O Flamengo, enfim, venceu com o time alternativo no Campeonato Carioca. O 5 a 0 sobre o Bangu foi a despedida da equipe do Estadual e tirou um peso das costas, mas, segundo o atacante Carlinhos, não foi mais do que a obrigação.

É um motivo de muita alegria. Essa vitória com a camiseta do Flamengo é o mais importante. Uma instituição que a gente respeita muito. Não fizemos mais que nossa obrigação, ganhamos o jogo e ganhamos bem. Agora é só relaxar um pouco. Ir para casa, já estamos 12, 13 dias fora. Agora ver a nossa família. É isso. Voltar com a cabeça tranquila que fizemos o nosso papel. Carlinhos ao SporTV

O Fla tinha perdido dois jogos e empatado um. Agora, o time volta ao Rio de Janeiro e se junta ao elenco de Filipe Luís. O treinador ainda decidirá quem fica com a equipe principal para a temporada.