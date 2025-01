'Quarteto fantástico' decide, Real Madrid goleia e respira na Champions

O cenário mudou completamente a partir do primeiro gol, aos 23 minutos. Vini Jr. fez belo lançamento para Bellingham, que tentou dominar e acabou ajeitando para Rodrygo. O camisa 11 chegou batendo no canto e abriu o placar. De Mbappé para Vini, passando por Bellingham e chegando ao "Raio", que concluiu com maestria.

A partir da vantagem no placar, tudo passou a fluir melhor, com tranquilidade para o quarteto impor sua qualidade e construir a vitória segura, que ainda virou goleada na etapa final.

Pouco tempo depois de abrir o placar, Rodrygo aproveitou passe brilhante de Bellingham de calcanhar e ampliou, aos 34 minutos. Com dois gols de vantagem, o Real passou a ter mais a bola e controlar o jogo completamente.

Nos 45 minutos finais, Ancelotti pôde até rodar a equipe e dar oportunidade a jovens como Endrick e o turco Arda Güller. Sem precisar forçar, o terceiro gol veio logo aos três minutos, quando o goleiro do Salzburg, Blaswich, errou a saída de bola e entregou de bandeja para Mbappé empurrar para as redes.

Amarelado após simular um pênalti na avaliação da arbitragem, Vini Jr. brilhou na etapa final, com dois golaços, o quarto e o quinto do Real. No seu primeiro da partida, ele foi driblando pela esquerda, rompendo as linhas do adversário, sem que ninguém chegasse perto de pará-lo, e finalizou bem, cruzado. Para fazer o quinto, o trabalho foi mais coletivo: jogada de pé em pé, até Valverde servir o craque brasileiro.

Já com a equipe mais mexida e a goleada garantida, o Real acabou sendo surpreendido, com o gol de honra do Salzburg. Bidstrup recebeu de Dedic e concluiu sem deixar a bola cair, em belo chute.