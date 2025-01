Joias do São Paulo jogarão duas vezes em menos de 24 horas: 'São jovens'

A semana começou agitada para alguns destaques do São Paulo na Copinha: nomes como Ryan Francisco, Hugo e Negrucci representaram o time principal na segunda (20), em jogo do Campeonato Paulista, e voltarão a defender o clube nesta terça (21), desta vez pela semifinal do torneio de base.

Um jogo aqui, outro ali

Ryan Francisco, destaque da Copinha, atuou como titular no time principal Imagem: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net

O atacante Ryan e o meio-campista Hugo foram titulares no empate do Tricolor diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O duelo acabou 0 a 0 e marcou a estreia do clube do Morumbis no estadual.

Os dois acabaram substituídos no 2° tempo por outros jovens que integram o time sub-20: Lucas Ferreira e Negrucci — o meia Matheus Alves também foi acionado pelo auxiliar Maxi Cuberas na etapa final do duelo do Paulistão.