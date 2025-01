Carille promete 'grupo principal' no primeiro jogo à frente do Vasco

O técnico Fábio Carille prometeu o 'grupo principal' do Vasco no duelo com o Madureira, na quinta-feira (22), pelo Campeonato Carioca. O jogo será disputado na Arena da Amazônia

Muito feliz por estrear no Vasco em um Estado que tem muitos torcedores vascaínos. Espero que possam ir ao estádio e apoiar. Vamos com o nosso grupo principal para esse jogo Fabio Carille

O que aconteceu

Será o primeiro jogo do treinador no Vasco. O Cruz-Maltino iniciou o Estadual com uma equipe alternativa, sob o comando de Ramon Lima.