À espera de Neymar, Santos busca empate com a Ponte com outro de Guilherme

Além de Guilherme, o goleiro Gabriel Brazão brilhou pelo lado do Santos. Ele fechou o gol nos acréscimos do segundo tempo e evitou a derrota com defesa espetacular em finalização à queima-roupa de Renato.

Classificação e jogos Paulista

O jogo em campo dividiu atenção com a grande notícia do dia no mercado da bola: a volta de Neymar cada vez mais próxima. Segundo apurou o UOL, o Santos chegou a um acordo com o astro e agora espera uma posição definitiva do Al-Hilal, onde o meia-atacante tem contrato até junho. Detalhes contratuais já foram acertados, e o Peixe julga ter conseguido o mais importante: o "sim" de Neymar.

Antes do apito inicial, o CEO do Santos, Pedro Martins, evitou dar detalhes da negociação e disse, em entrevista à TNT, apenas que o Peixe monitora a situação entre o atacante e o Al-Hilal.

Não tem nada encaminhado, nada fechado, o Santos está monitorando para ver como ele vai resolver o caso dele com o clube atual. É importante falar que ele tem contrato, e, a partir daí, se ele se resolver por lá, a gente vê como fica essa possível vinda

Com o empate, o Peixe vai a quatro pontos e fica com a vice-liderança do Grupo B, atrás do Guarani, que soma os mesmos quatro e aparece à frente por conta do saldo de gols. A Ponte também chega aos quatro e segue na terceira colocação do Grupo D, atrás de São Bernardo (6) e Palmeiras (4), que leva vantagem no saldo.

O Santos agora se prepara para o seu primeiro clássico do ano. Na quarta-feira (22), às 21h35 (de Brasília), recebe o Palmeiras na Vila Belmiro, pela terceira rodada. Já a Ponte Preta volta a jogar no Moisés Lucarelli, onde, também na quarta, recebe a Portuguesa, às 20h.