Neymar pode colocar Santos na prateleira de Fla e Palmeiras

Ele prometeu e, pelo que temos lido por aí, vai cumprir!

Informam os companheiros do Diário do Peixe (Giovane Marteli e Lucas Barros) e aqui do UOL (Lucas Musetti) que está tudo certo entre Neymar e Santos para que o craque volte à Vila Belmiro para jogar pelo menos por seis meses.

Falta o "pequeno" detalhe que é a liberação por parte de seu clube, o Al Hilal, da Arábia Saudita.