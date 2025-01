Gaviões mantém apoio a Augusto e chama torcida para votação de impeachment

Os nossos conselheiros hoje são pessoas qualificadas, que conhecem as coisas e entendem do Corinthians. Eles não vão cair nesse golpe. Tenho convicção de que estarei aqui na terça-feira. Deus me colocou aqui e só Deus me tira. Se Ele me colocou aqui é porque tem um propósito

Augusto Melo, em entrevista ao canal "Identidade Corinthiana"

Leia a nota na íntegra:

Salve, Família!

Convocamos toda a Fiel Torcida a marcar presença no Parque São Jorge nesta segunda-feira (20), para acompanhar a reunião do Conselho Deliberativo que está agendada para iniciar às 19h e que tem como pauta a votação do impeachment do presidente Augusto Melo.

Reafirmamos o nosso primeiro posicionamento divulgado em 28 de agosto de 2024 de sermos contra ao processo de impeachment nas justificativas apresentadas e sem a conclusão final do inquérito policial. Caso o resultado do inquérito comprove irregularidades, seremos os primeiros a exigir a renúncia do presidente. Desta forma, esperamos que o Conselho atue de forma transparente, imparcial e de forma ética na tomada de decisões.

Destacamos mais uma vez, que o Gaviões estará presente e honrando sua missão como órgão fiscalizador do Sport Club Corinthians Paulista e acompanhará os desdobramentos da reunião de forma pacífica, defendendo a integridade de todos — torcedores, conselheiros e funcionários. Somos a voz da nação Corinthiana, e nosso maior patrimônio jamais ficará sem proteção!