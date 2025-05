Ferreirinha perde pênalti, e São Paulo só empata com Fortaleza em casa

O São Paulo empatou com o Fortaleza por 0 a 0 na noite desta sexta-feira (2), no Morumbis, pela 7ª rodada do Brasileirão.

O São Paulo teve duas grandes chances cara a cara com João Ricardo, mas acabou desperdiçando. Na primeira, Lucas Ferreira finalizou em cima do goleiro; na segunda, Ferreirinha sofreu pênalti, mas cobrou mal e o goleiro foi buscar.

O jogo marcou a volta de Lucas, que desfalcou o time por dez partidas. O camisa 7 começou no banco e entrou na segunda etapa do lado esquerdo, diferentemente do que vinha acontecendo antes da lesão. Com essa decisão, Zubeldía manteve a jovem sensação Lucas Ferreira do lado direito.