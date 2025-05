Flamengo domina Caxias, vence série e avança às quartas do NBB

Com grande atuação de Ruan Miranda e uma performance segura do início ao fim, o Flamengo venceu o Caxias do Sul por 86 a 63, fora de casa, e garantiu vaga nas quartas de final do NBB. Nesta sexta-feira, o Rubro-Negro fechou a série por 3 a 1 e manteve a tradição de nunca ter ficado fora das quartas desde a criação do torneio.

Com o resultado, o Flamengo se junta a Franca, Minas e Vasco como os já classificados para as quartas de final do NBB. Diante da eliminação, o Caxias encerra uma temporada de altos e baixos, mas sai de cabeça erguida após competir com um dos favoritos ao título.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e União Corinthians. A equipe paulista lidera a série por 2 a 1 e pode selar a classificação neste sábado, às 11h (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O classificado enfrentará o time carioca na próxima fase do mata-mata.