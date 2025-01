Fumaça da organização do Paulista paralisa início de Palmeiras x Portuguesa

O árbitro João Vitor Gobi paralisou o jogo ainda no primeiro minuto de jogo. A partida ficou parada por cerca de dois minutos até ser retomada.

Classificação e jogos Paulista

O UOL procurou a FPF, que confirmou a autoria da ação com a fumaça produzida por CO2. A federação, no entanto, informou que a ação de protocolo de início de jogo na abertura do campeonato foi alinhada previamente com o Palmeiras.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.