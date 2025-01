Dez curiosidades que você talvez não saiba sobre o Paulistão

O Paulistão 2025 tem largada na noite desta quarta (15) e vai para a sua 136ª edição. Confira dez curiosidades sobre o Estadual que clama ser o maior do país.

Curiosidades Paulistão

Luxemburgo é o técnico mais vitorioso da história do campeonato. O treinador de 72 anos foi nove vezes campeão paulista e é o recordista de títulos. Luxa conquistou a taça no comando de quatro clubes diferentes: Bragantino (1), Corinthians (1), Palmeiras (5) e Santos (2). Ele está sem clube e não disputa o Paulistão desde que foi campeão pela última vez, com o Alviverde, em 2020.

Pelé é o maior artilheiro e foi goleador 11 vezes, sendo nove consecutivas... —entre 1957 e 1965. O Rei do Futebol marcou 466 gols em 18 edições que disputou, tendo balançado as redes em 255 das 410 partidas em que esteve em campo no Estadual.