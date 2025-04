Hansi Flick analisa pontos fracos do Bracelona: "Temos que focar nisso"

O alemão também falou sobre a mentalidade do Barcelona, que tem sido um grande trunfo para a boa temporada que o clube vem fazendo até o momento.

"É um trabalho duro. Os jogadores têm uma atitude fantástica e uma boa mentalidade, tanto os veteranos quanto os mais jovens. Temos que nos concentrar em dar 100%, e se jogarmos como uma equipe, é fantástico. Temos feito isso nos últimos meses. Todos estão se dedicando ao máximo nos treinos. É um grande passo para o sucesso", exaltou.

Com 66 pontos, uma vitória diante do Betis garante o Barcelona na liderança do Espanhol independentemente do resultado da partida do vice-líder Real Madrid, que possui 63 pontos.