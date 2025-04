Palmeiras se reapresenta após vitória na Libertadores e pode ter retorno de dupla contra o Sport

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória contra os peruanos seguiram o cronograma regenerativo no centro de excelência, enquanto os demais fizeram trabalhos técnicos de posse de bola, marcação e passes em campo reduzido e um jogo de seis contra seis com a participação de Crias da Academia do grupo de apoio.

Além de Aníbal e Veiga, o Verdão tem a expectativa de poder contar com Mauricio, que está em processo de transição física após se recuperar de cirurgia no ombro direito. Enquanto Paulinho, que trata de cirurgia na perna direita, também tem treinado com bola com o elenco e aguarda liberação do Departamento Médico.

O lateral direito Mayke sofreu lesão na coxa esquerda e virou baixa. Assim, ele se junta também a Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda).