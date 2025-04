Cruzeiro enfrenta Guarulhos nas quartas de final da Superliga Masculina

Neste sábado, o Sada Cruzeiro enfrenta o Vedacit Guarulhos pelo primeiro jogo das das quartas de final da Superliga Masculina 2024/25. No Ginásio do Riacho, em Minas Gerais, o duelo irá começar às 18h (de Brasília).

A fase decisiva será disputada em uma série melhor de três partidas. No próximo sábado, dia 12, também às 18h, o segundo jogo será na casa do adversário em Guarulhos, no Ginásio Ponte Grande. Caso a série precise de um terceiro confronto, a decisão ocorrerá no dia 16/04, quarta-feira, novamente no Ginásio do Riacho.

O Sada Cruzeiro encerrou a primeira fase com 54 pontos, somando 19 vitórias em 22 jogos. A equipe mineira registrou a melhor entre os 12 participantes. Agora, os oito primeiros colocados seguem na disputa pelo título.