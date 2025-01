Executivo explica Corinthians zerado no mercado: 'analisar com mais calma'

Não vou dizer que não vamos contratar, claro que analisamos as carências do elenco, mas o torcedor pode ficar tranquilo. Você olha para cada posição e se sente tranquilo. Estamos dando uma oportunidade para o [Léo] Maná, que é um menino da base. Conhece o clube, tem boa técnica e terá oportunidade no Paulista. Outros atletas que terminaram a temporada com pouca minutagem também terão oportunidades. Vamos com calma, até para não trazer jogador sem que traga algo para a equipe.

Fabinho Soldado detalhou ainda a transferência de Fagner para o Cruzeiro: "Quando você termina uma temporada, você conversa com o treinador e com a comissão para ter uma ideia de jogadores que serão mais ou menos utilizados. Não há mistério, todas as partes se entenderam bem. [...] Ele tem contrato com a gente até o fim de 2026, mas a conversa foi de uma forma tranquila. Desejamos toda a sorte a ele".

O Corinthians no mercado da bola

O clube renovou com Romero, Breno Bidon, André Carrillo e Maycon. Além disso, o clube acertou a compra em definitivo do goleiro Hugo Souza — que estava emprestado na última temporada — e do zagueiro Cacá, que pertencia ao Tokushima Vortis (JAP). Já o zagueiro João Pedro voltou ao clube paulista após empréstimo ao Ceará.

Por outro lado, quatro jogadores deixaram o Corinthians nesta janela: Fagner (Cruzeiro), Pedro Henrique (Ceará), Roni (Mirassol) e Ruan Oliveira (Metropolitano SC).