Destaque no Paulistão, Emerson projeta acesso com o Guarani na Série C: 'Vamos subir'

Mesmo com o Guarani fora da fase final do Campeonato Paulista, o lateral-direito Emerson encerrou o estadual como um dos principais nomes da posição. Com desempenho consistente, o jogador foi reconhecido pelas notas do Sofascore como o melhor lateral do torneio, superando atletas de clubes com campanhas mais expressivas.

Em coletiva durante a intertemporada em Águas de Lindóia, Emerson falou sobre o reconhecimento e o foco na Série C do Brasileirão. "Fico muito feliz. Dentre tantos jogadores de grandes clubes, estar com a melhor nota e a maior média em vários quesitos, como chances criadas e duelos vencidos, é algo que me deixa orgulhoso. Agradeço a Deus e também ao grupo, porque sem eles isso não seria possível", afirmou.

O Guarani não conseguiu avançar às quartas de final do estadual, mas, segundo Emerson, o desempenho coletivo foi melhor do que a classificação sugeriu. "Nosso time foi bem. Infelizmente, por detalhes, a gente não conseguiu classificar, mas mostramos força", avaliou.