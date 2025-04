Renato brinca com repórter da ESPN em chegada ao Flu: 'Pode ir embora'

Renato Gaúcho foi apresentado como novo técnico do Fluminense na tarde de hoje. Descontraído, ele brincou com Cícero Mello, repórter da ESPN, com quem tem relação de longa data.

O que aconteceu

Renato fez uma cara de contrariado logo que viu que o próximo a perguntar seria Cícero Mello. O gesto arrancou risadas na sala de imprensa.

Cícero brincou dizendo que só foi à coletiva para dar moral a Renato. Em meio à introdução, Renato questionou: 'Vai perguntar ou vamos ficar a tarde toda?'. O repórter respondeu que poderiam ficar a tarde toda, e Renato retrucou: 'Tem mais gente aí'.