Hugo Souza e Romero são regularizados e podem defender o Corinthians na estreia no Paulista

O paraguaio Romero, por sua vez, tem muita identificação com a torcida corintiana, mas perdeu espaço entre os titulares e aceitou renovar o contrato com o clube até dezembro. Com o rodízio de atletas que o técnico Ramón Díaz planeja implementar neste início de Paulistão, o atacante terá oportunidades para mostrar seu futebol.

O jovem Bidon, por sua vez, treina com a seleção brasileira sub-20 para o Sul-Americano da categoria e ficará fora da primeira partida do Corinthians na temporada, bem como de boa parte dos jogos do Paulista.

O clube ainda aguarda a regularização do zagueiro Cacá, também adquirido de forma definitiva do Tokushima Vortis, do Japão, e do volante Maycon, emprestado novamente pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

No sétimo dia da pré-temporada, na tarde desta segunda-feira, os jogadores realizaram trabalhos técnicos, no CT Dr. Joaquim Grava, com um circuito de duelos com finalizações em três estações e jogos de enfrentamento em campo reduzido. O elenco volta a treinar em dois períodos, nesta terça-feira, e ficará concentrado até o jogo inaugural do ano em Bragança Paulista.