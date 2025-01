Com a contratação do ano, São Paulo divide grupo com time do 'quase acesso'

O Grupo C do Paulistão tem um grande favorito. É o São Paulo, que repatriou Oscar, que estava havia nove anos na China. Se estiver em boa forma, pode formar grande dupla com Lucas e mudar o patamar do time. O Novorizontino, que dois anos seguidos ficou a um ponto do acesso para a Série A, é o maior rival da chave. O Noroeste contratou veteranos, um deles responsável pela queda de Mano Menezes no Corinthians, e o Água Santa apostou em um treinador rebaixado no ano passado.

Veja os detalhes do Grupo C do Paulistão:

Água Santa - Contratou o treinador Marcelo Cabo, que estava no Brusque, rebaixado para a Série C. Vieram os atacantes Ademílson, revelado pelo São Paulo, com carreira feita no Japão e que estava no Avaí, e Neílton, que estava emprestado à Chapecoense. A diretoria trouxe mais 15 jogadores.