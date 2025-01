Corinthians é salvo por Bahia, vence o Falcon e avança na Copinha

Como foi o jogo

Apesar do Corinthians ter começado melhor, o Falcon conseguiu se encontrar no confronto no primeiro tempo. O alvinegro paulista criou algumas oportunidades de gol e fez o goleiro Dida trabalhar para evitar o primeiro tento do jogo. Os donos da casa não tiveram tantas chances de finalizar, mas souberam se defender bem.

Classificação e jogos Copa São Paulo

Na segunda etapa, Bahia não fez um bom jogo, mas anotou o gol da classificação. As equipes faziam um jogo sem oferecer perigo um ao outro, apesar do melhor momento do Corinthians. O meio-campista do Timão conseguiu abrir o placar já no final do duelo, e fez o único tento do jogo.

Gols e destaques

Quase o Corinthians abriu o placar. Nícollas abriu espaço pela direita e chutou forte no gol do Falcon, obrigando o goleiro Dida a fazer ótima defesa.

Kauê defendeu linda finalização. O lateral Guilherme achou espaço fora da área e chutou colocado. O goleiro do Corinthians se esticou por completo e tirou a bola de mão trocada.