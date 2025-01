Fabrício diz que Gabi quis fim no Fla para voltar amizade com Filipe Luis

O modo "sincerão" de Fabrício Bruno, que o caracterizou no Flamengo, segue no Cruzeiro. Em sua apresentação no clube mineiro, o zagueiro não ficou em cima do muro sobre assuntos polêmicos e revelou uma conversa que teve com Gabigol, onde o agora também jogador cruzeirense teria revelado o desejo pelo fim do seu contrato com o Rubro-Negro para retomar a amizade com o técnico Filipe Luís.

O que aconteceu

Fabrício Bruno disse que teve uma conversa com o treinador. O defensor destacou que o considera como um "irmão" no futebol, mas que precisava de uma conversa sincera.