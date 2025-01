Santos oficializa as chegadas dos zagueiros Zé Ivaldo e Luisão

Zé Ivaldo chegou a "furar" o Peixe e anunciar a própria chegada ao clube antes mesmo da oficialização nas redes sociais. O zagueiro, de 27 anos, chega por empréstimo de um ano junto ao Cruzeiro, com opção de compra. O atleta já treina no CT Rei Pelé.

Zé participou de mais de 40 partidas como titular do Cruzeiro em 2024. Já Luisão, de 21 anos, foi destaque do Novorizontino na última Série B e chega em definitivo, com contrato até o fim de 2028.

Os dois primeiros reforços anunciados pelo Peixe chegam para disputar posição na zaga com Gil, Luan Peres e João Basso. Jair, outro zagueiro que esteve no elenco na disputa da Série B, vai para o Botafogo.