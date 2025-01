Santos procura atacantes de velocidade e tem pelo menos quatro alvos

Por fim, o Santos tem o argentino Benjamín Rollheiser na lista. O atleta, porém, é o mais improvável de chegar.

O Peixe já tentou Rollheiser, sem sucesso, no início da janela. O meia-atacante não tem atuado pelo Benfica (POR).

O Santos pretende fazer uma nova tentativa por Rollheiser, por mais que saiba a dificuldade de tê-lo. O jogador seria a prioridade.

O Peixe já acertou as contratações dos zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, do lateral-direito Leo Godoy e do meia Thaciano. O atacante Tiquinho Soares é esperado nesse fim de semana.

A negociação com Thiago Maia melou nos acertos finais com o Inter e Zé Rafael, do Palmeiras, recusou o Santos outra vez. Além do ataque, o Peixe procura meio-campistas.

O meia-atacante inglês Josh Windass, do Sheffield Wednesday, é outro que interessa. As tratativas ainda não avançaram.