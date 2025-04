Verstappen celebra pole inesperada, mas prevê que será duro vencer GP da Arábia Saudita

O tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, conquistou uma pole position inesperada neste sábado no GP da Arábia Saudita, mas afirmou que será difícil manter os adversários atrás e vencer a quinta etapa do Mundial de F-1 neste domingo.

"Estou muito feliz. Definitivamente não esperava estar na pole aqui", afirmou o piloto, que foi 0s1 mais rápido do que Oscar Piastri, da McLaren, e roubou o posto com o cronômetro já zerado. "O carro ganhou vida durante a noite, fizemos alguns ajustes finais e ficou mais agradável de pilotar, a aderência estava melhorando."

Líder do Mundial de Construtores, a Mclaren havia dominado os treinos livres no circuito de rua de Jeddah. "Acho que amanhã, na corrida, será difícil mantê-los atrás, mas vamos tentar", completou o piloto da Red Bull, que ocupa a terceira posição entre os pilotos, com 69 pontos. O líder é Lando Norris, da McLaren, com 77, seguido por Piastri, com 3 pontos a menos. Um dos cotados para conquistar a pole, Norris bateu no início do Q3 e larga apenas na 10ª colocação.