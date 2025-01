Por que Santos não se assusta com goleada do Athletic em jogo-treino

O Santos perdeu por 4 a 1 no placar geral o jogo-treino contra o Athletic nesta quinta-feira (9), no CT Rei Pelé. O Peixe, porém, não se assusta com o resultado.

O que aconteceu

O UOL apurou que a primeira parte do jogo-treino foi considerada satisfatória pela comissão técnica. A partida foi dividida em quatro tempos de 25 minutos.

Nos primeiros 50 minutos, o jogo ficou no 1 a 1. Guilherme marcou após pênalti sofrido por Soteldo. Os gols do Athletic foram de Welinton Torrão, Gustavão (2) e Neto Costa.