Santos para em goleiro iluminado, cai para Ferroviária e fecha grupo em 2°

O início do 2° tempo teve a Ferroviária balançando as redes. Em lance despretensioso que começou com chutão, Filipi invadiu a ponta da área, gingou sobre a zaga e cruzou na medida para Diego, que testou e não deu chance de defesa a João Fernandes: 1 a 0.

O gol obrigou o Santos a se lançar de vez ao ataque, e a aposta passou a ser em escanteios: a falta de capricho nas cobranças atrelada ao bom posicionamento da defesa, no entanto, não levaram muito perigo aos donos da casa.

Igor voltou a brilhar aos 28 minutos, desta vez em uma defesa à la handebol: após cobrança de lateral ofensiva santista, a bola sobrou para Pepê Fermino após bate-rebate. O meia tentou surpreender em chute de primeira, mas o goleiro se esticou e bloqueou a tentativa.

A Ferroviária encaminhou de vez a vitória após show de Pedrinho. Acionado no começo do 2° tempo, o camisa 11 roubou a bola no meio de campo, disparou pela ponta direita e acabou derrubado dentro da área por Gabriel Simples. Resultado? Thiagão, de pênalti, cravou o 2 a 0.

O Santos só conseguiu superar Igor e diminuir o placar na mesma moeda: em pênalti. Já no início dos acréscimos, Gabriel Simples não se complicou, bateu forte e decretou o 2 a 1.