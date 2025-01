Lateral gerou briga no Santos e agora vai jogar em clube vizinho na A-4

O lateral-direito Sandro Perpétuo gerou uma "briga" quando saiu do Santos em 2022 e, três anos depois, vai jogar no Jabaquara, clube vizinho e que disputa a 4ª Divisão do futebol paulista.

O que aconteceu

O Santos causou uma polêmica ao rescindir com Sandro em março de 2022. Ele saiu após 10 anos nas categorias de base e passagem pelo elenco profissional.

Sandro foi capitão do time vice-campeão da Copinha e acabou dispensado na sequência. A justificativa foi que não seria aproveitado no grupo principal.