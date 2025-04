Correção: Verstappen conquista, na Arábia Saudita, sua 2ª pole position da temporada da F-1

A nota enviada anteriormente contém um erro no grid. Max Verstappen fez a pole com o tempo de 1min27s294, enquanto Oscar Piastri fez 1min27s304. Segue a versão corrigida:

Depois dos treinos livres, a McLaren era a grande aposta para ampliar seu domínio no circuito de rua de Jeddah e conquistar a primeira fila do GP da Arábia Saudita neste sábado. O líder do campeonato, Lando Norris, porém, errou, parou no muro e larga apenas na 10ª colocação. Oscar Piastri sai apenas na segunda posição. A pole position ficou com Max Verstappen, da Red Bull, que larga na frente pela segunda vez na temporada. O holandês conseguiu sua 42ª pole na carreira com o cronômetro já zerado.

O brasileiro Gabriel Borboleto, após enfrentar problemas nos treinos livres, errou na classificação e larga na 20ª e última posição na quinta prova da temporada. O alemão Nico Hülkenberg, companheiro de Borboleto na Sauber, também foi mal e larga em 18º