Após reclamações no Uruguai, elenco do Vasco aprova pré-temporada no CT

A decisão de levar o Vasco para Punta del Leste foi do ex-técnico Ramón Diaz, hoje no Corinthians. O argentino já havia frequentado o resort outras vezes e exigiu que a pré-temporada fosse lá. Inclusive, contou com a presença de familiares durante o período de treinos.

O Vasco, naquela ocasião, ainda realizou dois amistosos na cidade uruguaia: contra o San Lorenzo (ARG) e o Deportivo Maldonado (URU), com duas vitórias por 1 a 0.

Uruguai custou cerca de R$ 2 milhões ao Vasco

Vasco disputou amistosos contra San Lorenzo e Deportivo Maldonado na pré-temporada no Uruguai Imagem: Leandro Amorim/Vasco

Além de uma estrutura longe da ideal, a estadia em Punta del Leste também teve um alto custo. Estima-se que o Vasco gastou cerca de R$ 2 milhões para atender os desejos de Ramón Díaz.

A pré-temporada de 2025 no CT, portanto, ainda gera um custo-benefício melhor. O único porém fica em relação à falta de hotelaria no Moacyr Barbosa, o que faz com que o elenco almoce no CT, vá para a concentração e depois retorne para o treino da tarde, quando a atividade é em período integral.