Real bate Mallorca com 'gol de pinball' e fará final da Supercopa com Barça

A final da Supercopa da Espanha 2025 terá um super clássico com direito a revanche: um dia depois de o Barcelona despachar o Bilbao, o Real Madrid venceu o Mallorca por 3 a 0 e voltará a enfrentar o seu maior rival na decisão do torneio. Na edição passada, o título ficou com a equipe de Carlo Ancelotti.

Bellingham inaugurou o marcador do embate, disputado na tarde desta quinta (9) na Arábia Saudita — Valjent (contra) e Rodrygo fecharam o placar. O primeiro gol, aliás, saiu a partir de um lance "de pinball" que contou com bola na trave e brilho do goleiro rival antes de o inglês, finalmente, marcar.

A final da Supercopa da Espanha ocorre neste domingo (12), a partir das 16h (de Brasília). O duelo será disputado no King Abdullah Sports City, também no país do Oriente Médio.