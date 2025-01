Lateral do Mallorca provoca Vini Jr: 'nocautearia em dez segundos'

No mundo real, Maffeo revelou a estratégia que utiliza quando enfrenta Vini Jr. e o Real Madrid:

Xingá-lo e irritá-lo para o tirar do jogo. O ressentimento fica no campo, mas eu gosto.

- completou.

Maffeo, inclusive, já chegou a ser expulso com um cartão vermelho direto por uma entrada forte em Vini Jr, em 2022.

Na mesma entrevista, ao podcast espanhol "Indómitos", o jogador polemizou ao afirmar que a Espanha não é um país racista e, caso fosse insultado na África, também se sentiria mal:

A Espanha não é um país racista, obviamente há quatro tolos que estão por toda parte. Afeta o Vinicius, obviamente, não é nada agradável. Se eu for para a África e me chamarem de branco de merda, isso vai me afetar... Afeta ele, é uma coisa ruim e deve ser condenado. Não creio que provoque insultos. Ele comete erros em algumas coisas, como todos nós cometemos, como na forma como fala com os jogadores ou com os árbitros, mas não creio que brinque com a questão do racismo.

- completou.

Maffeo e Vini Jr. já têm um próximo confronto marcado, mas no campo: Real Madrid e Mallorca se enfrentam pela semifinal da Supercopa da Espanha, na próxima quinta-feira (9).