Palmeiras reencontra quatro rostos conhecidos no duelo contra o Vasco; veja quem são

A lista de ex-palmeirenses no adversário ainda conta com o goleiro Daniel Fuzato, formado na base do Verdão. Embora não tenha chegado a atuar no profissional, ganhou projeção no clube e foi considerado uma promessa antes de ser negociado com a Roma, da Itália.

Por fim, o zagueiro Lucas Freitas, também revelado pela Academia, teve destaque na base e chegou a figurar no elenco principal, mas deixou o Palmeiras sem grande sequência e agora tenta se firmar como titular em São Januário.

O Palmeiras perdeu a invencibilidade no Brasileirão na última rodada ao ser derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, no Allianz Parque. O resultado interrompeu uma sequência de sete vitórias da equipe de Abel Ferreira. Por outro lado, para voltar a vencer no torneio, o time aposta na invencibilidade como visitante na temporada.