PVC: Fortaleza espera definir David Luiz até domingo, mas tem concorrência

Fluminense está perto de anunciar Canobbio e Renê, diz PVC

O Fluminenese está prestes a anunciar as contratações do atacante Agustín Canobbio e do lateral Renê, informou PVC.

O Canobbio e o Renê estão praticamente fechados com o Fluminense -- hoje à tarde deve ter novidade quanto à chegada do Canobbio no Fluminense.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista explicou no quadro Prancheta do PVC como ficará o Flu de Mano Menezes, que ainda tenta a contratação de Rony junto ao Palmeiras, com os reforços.

