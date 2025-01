Polícia prende suspeitos e recupera carga de grama sintética furtada em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu sete suspeitos e recuperou parte da carga milionária de grama sintética furtada da Soccer Grass, fornecedora do gramado do estádio do Palmeiras.

O que aconteceu

Policiais interceptaram na última terça (7) um dos caminhões utilizados no crime. A ação ocorreu no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Depois, a investigação do 98º distrito Policial chegou em um galpão próximo ao local, e os agentes encontraram mais partes do material.

Dez suspeitos foram levados a delegacia, e sete foram presos. O furto da carga foi realizado em um do galpões da companhia, na zona sul de São Paulo, na madrugada do último dia 22 de dezembro.