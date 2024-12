Roubo milionário intriga empresa que fornece gramado do Allianz Parque

A SoccerGrass, empresa fornecedora do campo do Allianz Parque, afirma que teve um prejuízo milionário na última semana após uma invasão em seu depósito.

Caso de polícia

Uma grande quantidade de grama sintética foi furtada na madrugada da última segunda-feira (23), segundo informou a empresa. O valor de mercado dos cerca de 8 mil m² de material é de cerca de R$ 1,3 milhão. A quantidade é praticamente do tamanho do campo do estádio do Palmeiras.

Os ladrões usaram três caminhões para invadir o depósito localizado na zona sul de São Paulo, e o crime durou quatro horas. A grama seria instalada no CT de Legado da Fifa em Balneário Camboriú, Santa Catarina.