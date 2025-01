Pai aos 16, estreante na Copinha concilia futebol com trabalho de vendedor

Murilo é agenciado por Juan, ex-lateral com passagem por Flamengo e São Paulo. Ele persegue o sonho de virar jogador profissional desde os 11 anos e chegou a atuar na base do Athletico-PR aos 13, mas retornou a São Paulo durante a pandemia de covid-19.

O jogador fez sua estreia na Copinha no último final de semana. O camisa 15 entrou na reta final do primeiro compromisso, no empate por 1 a 1 contra o Canaã, no sábado (4), mas não atuou na derrota por 1 a 0 do Nacional para o XV de Piracicaba, na terça (7).

O Nacional ainda sonha com a classificação mesmo estando na lanterna do Grupo 32. O time soma apenas um ponto, mas está a três de distância do líder XV e tem um a menos que Canaã e Vasco. O jogo decisivo contra o Cruz-maltino será na sexta (1), às 15h, no Estádio Nicolau Alayon.