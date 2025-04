Com Pedro em campo, Flamengo inicia preparação para enfrentar o Central Córdoba pela Libertadores

Reapresentação e foco na 2º rodada da @libertadoresbr ?! #CRF pic.twitter.com/6Xsbvk9oqk

Outro jogador que sofreu grave lesão no joelho na temporada passada é o lateral Viña. Porém, diferente de Pedro, o uruguaio ainda não tem seu retorno definido. Ele realizou atividades com bola no campo, separado do resto do elenco.

O Flamengo realiza o último treino antes do duelo contra o time argentino nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, às 15h30 (de Brasília). A equipe busca defender os 100% de aproveitamento na Copa Libertadores. Na última quinta-feira, o Rubro-negro venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0, fora de casa.