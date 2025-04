Cori rebate diretoria e expõe conflito de versões às vésperas de entrega de balanço no Corinthians

"Inicialmente cabe esclarecer que o CORI é órgão independente e não necessita de autorização da Diretoria para realização de reunião, porém tendo em vista o recebimento de diversas denúncias relativas ao programa fiel torcedor, o colegiado de orientação e fiscalização, resolveu reunir-se de forma extraordinária para tratar desse assunto e das demonstrações financeiras que deveriam ter sido disponibilizadas juntamente com o parecer dos auditores independentes em 31.03.2025, como aprazado em conjunto com a Diretoria em reunião realizada na data de 10/03/2025, preservando o jogo de volta da pré-libertadores e os dois jogos da final do campeonato Paulista, deliberação essa não cumprida pois foi entregue apenas com prévias desses documentos.

Cabe mencionar que tais prévias nos foram encaminhadas por correio eletrônico no dia 31.03.2025 as 18:48h pelo Diretor Financeiro solicitando inclusive reunião para tomada de decisão de lançamentos contábeis, fato esse deliberado pelo CORI nessa mesma data como conflitante com a atribuição Fiscalizadora deste órgão, podendo causar nossa perda de imparcialidade e independência, nos termos da legislação interna.

Tendo em vista tais circunstâncias o CORI resolveu realizar a reunião extraordinária no dia 03/04/2025 encaminhando aviso a secretária do Presidente na própria quarta-feira, formalizando o mesmo na quinta-feira pela manhã via correio eletrônico também à secretária do Presidente, sendo este respondido no próprio corpo do correio eletrônico com assinatura do Presidente Augusto, o qual solicitou esclarecimentos sobre a reunião e colocando membros da Diretoria e Administração à disposição. Importante registrar que não recebemos ofício da Diretoria Jurídica como mencionado em nota do clube.

Cabe por bem salientar que dado início a apuração das denúncias ouvido o ex-colaborador Marcelo Munhoes e os colaboradores Sr. Lucio da arena e Vinicius do marketing esse órgão com a presença de seus membros por seu secretário encaminhou mensagem durante a própria sessão as 22:55h solicitando maiores esclarecimentos justamente para que possa ter elementos de orientação á Diretoria.

Como é de conhecimento público, cabe ao Conselho Fiscal responder o descrito em tal nota tendo em vista sua autonomia.

Em relação aos números divulgados pela Diretoria nessa mesma nota, nos resguardamos ao Direito de emissão de opinião apenas quando do fechamento das Demonstrações Financeiras, tendo em vista a possibilidade de ajustes relevantes como já mencionado no corpo do correio eletrônico encaminhado pelo Diretor Financeiro.