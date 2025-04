CEO do Vasco confirma clássico contra o Flamengo no Maracanã

Segundo Amodeo, por regulamento, o Vasco tinha até a última sexta-feira para indicar o local da partida. Como o Nilton Santos, outra opção no Rio, estava indisponível devido a um show — e o regulamento da FERJ impede transferências para outro estado com menos de 20 dias úteis de antecedência — a única saída foi buscar um acordo para jogar no Maracanã.

Classificação e jogos Brasileirão

"Nesse período, o Nilton Santos, que é o estádio que nós inclusive já utilizamos esse ano, está ocupado por um show privado, então não estaria disponível para que nós pudéssemos atuar no Nilton Santos. E também, o regulamento geral de competições determina que qualquer transferência de mano de campo para outro estado da federação deva ocorrer com, no mínimo, 20 dias úteis de antecedência ao jogo, o que não acontece nesse caso", complementou.

A negociação com Flamengo e Fluminense resultou em um pacto para além do clássico do dia 19: o Vasco terá direito a mandar oito partidas no Maracanã em 2025 e 2026, com 50% da carga de ingressos destinada a sua torcida nos clássicos, exceção feita aos jogos do Campeonato Carioca.

"Por conta disso, o Vasco, então, passou a negociar, não apenas com o Flamengo, mas também com o Fluminense, um acordo bem mais amplo do que somente a partida do próximo dia 19. Então, nós negociamos, tanto com o Flamengo quanto com o Fluminense, um acordo mais amplo que está formalizado, através do qual a gente estabeleceu que todas as partidas, exceto as partidas válidas pelo campeonato estadual, em 2025 e 2026, serão jogadas no Maracanã com o público 50% para cada torcida"

Além do clássico do dia 19, o dirigente detalhou que o Vasco poderá mandar oito partidas no Maracanã entre 2025 e 2026, além dos confrontos contra os rivais. Como mandante, o clube terá direito a imprimir sua identidade no estádio, no vestiário, nas bandeirinhas, na iluminação e em outros detalhes, algo que não ocorria nos últimos anos.