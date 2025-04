Conselho do Santos aprova por unanimidade as contas de 2024 da gestão de Marcelo Teixeira

O relatório do Conselho Fiscal apontou que o déficit foi influenciado pelo impacto do rebaixamento, já que o orçamento aprovado em 2023 foi planejado para a disputa da Série A, o que acabou comprometendo o início da nova administração. Mesmo assim, a receita realizada superou a expectativa inicial (R$ 459 milhões contra R$ 394 milhões previstos).

Por unanimidade, durante sessão realizada nesta segunda-feira (7), o Conselho Deliberativo do Santos aprovou o balanço do Exercício de 2024 da gestão do presidente Marcelo Teixeira. Os dirigentes seguiram a recomendação dos integrantes do Conselho Fiscal, que "não identificaram... pic.twitter.com/BhnGbEkMty

? Santos FC (@SantosFC) April 8, 2025

Entre os fatores positivos destacados estão a redução de 6,76% na folha de pagamento, a economia de R$ 20 milhões com o empréstimo de 23 atletas, o crescimento do programa de sócios Sócio Rei, que saltou de 32.122 associados em 2023 para 45.799 em 2024, e a chegada de novos patrocinadores e reforços.

Apesar do cenário adverso, o clube manteve em dia as certidões negativas de débitos federais e do FGTS. A taxa de endividamento atingiu 30,99% da receita, fato atribuído à contratação de novos empréstimos para quitar dívidas herdadas, à falta de revisão orçamentária e à intensa movimentação de atletas durante o ano.