Fora de casa, Corinthians é derrotado pelo lanterna Fortaleza Basquete Cearense no NBB

O JOGO

No Ginásio Dr. Plínio Pompeu, o Corinthians enfrentou um Fortaleza inspirado, que controlou a partida desde o início. Apesar de tentativas de reação, especialmente no terceiro quarto ? quando o Timão conseguiu equilibrar as ações e empatou o período em 25 a 25 ?, a equipe comandada por Flávio Espiga foi superior no geral. Os destaques do jogo ficaram por conta de Enzo, Demétrio e Dexter, que conduziram o time cearense à vitória. Restou ao Corinthians alguns momentos de brilho individual, mas sem forças para reverter o domínio adversário.

Outros resultados desta segunda-feira pelo NBB:

Minas 76 x 69 R10 Score Vasco da Gama