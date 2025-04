Em recuperação de lesão no Corinthians, Garro publica fotos de tratamento no joelho em Madri

Na noite desta terça-feira, o meio-campista Rodrigo Garro, do Corinthians, publicou fotos do tratamento da tendinopatia patelar no joelho direito. O argentino esteve em Madri, capital da Espanha, para cuidar do problema físico e poder voltar a ficar à disposição o mais rápido possível.

Na publicação, Garro aparece em diferentes locais do centro de recuperação. Em algumas fotos, o meia-atacante está em uma sala com aparelhos de academia, fazendo exercícios para o joelho. Em outras, o jogador se encontra na piscina, também seguindo atividades do tratamento.

"Um dia de cada vez, trabalhando com muita força, fé e muito focado. Obrigado Corinthians e à equipe aqui de Madrid por todo o suporte", escreveu Garro nas redes sociais.