São Paulo bate Corinthians de virada e volta a vencer no Brasileiro sub-20 após três rodadas

O Campeonato Brasileiro sub-20 segue a todo vapor. Na noite desta segunda-feira, o São Paulo venceu o clássico contra o Corinthians de virada, por 3 a 2, no CFA Laudo Natel, pela quinta rodada da competição da categoria. Bahia e Léo Agostinho anotaram para o Timãozinho, enquanto Nicolas, Maik e Igão viraram para o Tricolor.

Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer no Brasileiro sub-20 após três rodadas - a equipe vinha de dois empates e uma derrota. O Tricolor chegou aos oito pontos e subiu para a quinta posição. Já o Corinthians amargou a primeira derrota na competição e chegou ao quarto jogo sem vitória. O Alvinegro segue com seis pontos e fica em 11º lugar.

Os dois times, agora, voltam a campo pela sexta rodada do Brasileiro sub-20. O São Paulo visita o Botafogo na próxima quarta-feira (16), às 15h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Já o Corinthians recebe o Atlético-MG na segunda-feira (14), às 20h, no Estádio Alfredo Schurig, a Fazendinha.