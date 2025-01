Campeão no Olímpia, Capasso não está nos planos do Vasco após retorno

Emprestado ao Olímpia — onde foi campeão paraguaio em 2024 — o zagueiro Capasso não está nos planos do Vasco. De volta ao clube na pré-temporada deste ano, ele desperta o interesse de outras equipes e deve ser negociado.

O que aconteceu

Há um entendimento de ambas as partes de que uma nova negociação será benéfica para todos. O contrato do argentino com o Vasco vai até o fim de 2025.

O Cruzmaltino avalia que Capasso não foi bem com a camisa vascaína e uma nova aposta pode ser arriscada. Isso porque, em pouco tempo, o defensor pode sair de graça e ainda não há uma certeza de que ele irá corresponder.