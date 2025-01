Caixinha vê lua de mel no Santos e promete time ofensivo: 'Atacar sempre'

A entrevista durou cerca de uma hora, com a sala de imprensa da Vila Belmiro completamente lotada.

Procurei um passo diferente na minha carreira. O Santos tem dimensão mundial, que quer começar um novo ciclo. Me identifico com processo. Quero sempre ganhar, sou competitivo. Além do projeto, me identifiquei com as pessoas, com o Pedro. Sinto uma grande identificação com o projeto. Desfrutamos muito do trabalho, não trabalho só por fazer, não gosto de ir para um ambiente que não gosto. Senti uma energia positiva desde o primeiro contato. Estamos em lua de mel e vamos estendê-la. Seja nos grandes momentos que vamos viver e nos que não forem tão bons Pedro Caixinha

É a filosofia do Santos, conhecida mundialmente. Uma equipe que quer atacar sempre, gosta de defender e atacar o gol adversário. Essa filosofia se encaixa nas pessoas que hoje estão à frente do clube, que procuram nós que também defendemos essa filosofia. A ligação mais importante é o ator do jogo, os atores do jogo que darão corpo a isso. O que vamos exigir a nós mesmos é que em cada um dos estádios, na Vila e em qualquer um deles, os torcedores precisam estar orgulhosos, ganhando ou não. Mas deixar orgulho e comportamentos são fundamentais

Metodologia do trabalho - os quatro pilares

"Orgulho muito grande estar aqui, em um clube dessa dimensão mundial, em um projeto que se inicia. Antes de falarmos de filosofia e identidade comportamental, temos que ir além e fazer uma conjunção do todo. Grande parte dela foi falada pelo Pedro [Martins]. É a filosofia do Santos, conhecida mundialmente. Uma equipe que quer atacar sempre, gosta de defender e atacar o gol adversário. Essa filosofia se encaixa nas pessoas que hoje estão à frente do clube, que procuram nós que também defendemos essa filosofia. A ligação mais importante é o ator do jogo, os atores do jogo que darão corpo a isso. O que vamos exigir a nós mesmos é que em cada um dos estádios, na Vila e em qualquer um deles, os torcedores precisam estar orgulhosos, ganhando ou não. Mas deixar orgulho e comportamentos são fundamentais. Vemos o jogo de forma dinâmica e tática. Os pilares e a bola defensiva e ofensiva. Escanteio a favor, ganhar a segunda bola e ter pressão ofensiva para ganhar a bola e o inverso. Temos quatro pilares. Equipe dinâmica, vertical, pró-ativa. Estamos terminando a primeira semana de trabalho e os comportamentos foram precisamente esses quatro. Os jogadores estão muito abertos, receptivos, e o primeiro convencimento está no caminho correto. Temos essa identidade do Santos, seguir uma unidade dentro e fora de campo. E é um apelo para toda a torcida. O caminho da modernidade. É além do dia a dia, muito mais abrangente".