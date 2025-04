Celje x Fiorentina Palpite, Onde Assistir, Escalações e Hora (10/04)

ℹ️ As odds podem ser alteradas pelas bets a qualquer momento

🎯 Palpite 1. Fiorentina vence - odd de 1.47 na F12

A Fiorentina chega como favorita para este confronto, com odds de 1.47 na F12.Bet. A equipe italiana possui um histórico sólido na Liga Conferência, tendo alcançado as finais nas duas edições anteriores (ou seja, foram 11 classificações em 11 eliminatórias). Além disso, a Fiorentina venceu está invencível há 4 jogos, o que faz dela favorita no mercado de Resultado Final.

Toque no botão a seguir para fazer este palpite na F12!

Odds altas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

🎯 Palpite 2. Mais de 2.5 gols - odd de 1.67 na Alfa

A expectativa é de uma partida com mais de 2.5 gols, com odd de 1.67 na Alfa.bet. Os últimos 6 jogos do Celje tiveram média de 3.83 gols (e, em 4, foram vistos mais do que 2.5).