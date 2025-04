Cuiabá x Avaí: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Brasileirão Série B

O handicap -1.0 devolve o investimento caso a vitória seja por apenas um gol. E considerando o momento atual, é plausível imaginar o Dourado se impondo com superioridade. A odd de 2.06 na Bet365 oferece bom valor e retorno.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols na partida

Os dois últimos confrontos entre as equipes terminaram com no máximo 2 gols e o Avaí, fora de casa, raramente passa da média de 1 gol por jogo. O Cuiabá também adota estilo mais controlado nas primeiras rodadas da Série B.

Com tendência a jogo travado, a linha de menos de 2.5 gols se apresenta bem ajustada ao histórico e ao perfil tático das equipes. A cotação de 1.78 na Superbet pode ser bem explorada em bilhetes simples ou combinados.

Palpite 3: Avaí com mais cartões no jogo

O Avaí registra média de 2.13 cartões por partida na temporada e enfrenta um adversário mais técnico, que impõe ritmo forte em casa. Em situações defensivas, o time catarinense tem recorrido a mais faltas e interrupções.