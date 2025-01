Santos avança por acordos com inglês Josh Windass e zagueiro do Cruzeiro

O Santos está confiante pela contratação do meia-atacante inglês Josh Windass, do Sheffield Wednesday, time da segunda divisão da Inglaterra. Além disso, o clube paulista está perto de contratar, por empréstimo, o zagueiro Zé Ivaldo, do Cruzeiro. A negociação do defensor foi publicada inicialmente por Samuel Venâncio.

O que aconteceu

O Santos fez uma proposta salarial que agradou Josh Windass. O clube agora busca um acordo com o Sheffield Wednesday.

O meia-atacante de 30 anos tem contrato apenas até o meio do ano. O Santos espera que o Sheffield não dificulte a negociação.